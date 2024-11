Bagnaia “Un onore lottare fino alla fine per il titolo”

BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Si chiude il sipario, c’è ancora il punto interrogativo più importante, ma a Barcellona si avrà finalmente la risposta. Tutto pronto per l’ultimo atto della stagione MotoGP 2024 che si correrà questo fine settimana sul Circuit de Barcelona-Catalunya. Dopo gli eventi alluvionali che hanno colpito le zone limitrofe della città di Valencia, tra cui anche l’area del Circuit Ricardo Tormo che avrebbe dovuto ospitare l’ultimo GP dell’anno, il Mondiale farà infatti tappa al Montmelò e i ricavati dell’evento, ribattezzato per l’occasione Solidarity GP di Barcellona, saranno destinati ad aiutare le vittime dell’alluvione. Per la terza volta consecutiva le sorti del Mondiale MotoGP saranno decise nell’ultimo appuntamento dell’anno, con i due piloti Ducati Jorge Martìn e Francesco Bagnaia ancora una volta protagonisti della lotta iridata. Il pilota spagnolo del Pramac Racing arriva a Barcellona con un vantaggio di 24 punti su Bagnaia, che lo scorso maggio aveva sfiorato la vittoria nella Sprint al Montmelò (cadendo all’ultimo giro) e aveva poi trionfato nella gara domenicale. Il pilota del Ducati Lenovo Team, che conta 10 vittorie quest’anno, tenterà di mantenere la partita fino all’ultimo.

“Sono contento della decisione di correre l’ultimo Gran Premio della stagione a Barcellona per Valencia – è la premessa di Bagnaia -. Ciò che è successo è terribile e speriamo davvero di poter contribuire in modo sostanziale ad aiutare tutta la popolazione colpita con i ricavati di questo evento”. Si parla della lotta al Mondiale, per il campione del mondo in carica sarà durissima difendere il titolo, ma non è ancora detta l’ultima parola. “Per quanto ci riguarda, affronteremo il fine settimana come sempre. Abbiamo ancora una possibilità e anche se sarà difficile ci proveremo fino alla fine. Vada come vada, è un onore per me essere arrivato ancora una volta all’ultima gara della stagione a giocarmi il titolo iridato. Non vedo l’ora di scendere in pista”, le parole di Bagnaia.

Anche per Enea Bastianini, che correrà domenica il suo ultimo Gran Premio con Ducati, sarà un fine settimana importante. Il pilota di Rimini si trova infatti ad un solo punto in classifica da Marc Marquez (Gresini Racing MotoGP) terzo, e avrà ancora quindi la possibilità di risalire sul podio iridato.

“Questo fine settimana correremo a Barcellona per cercare di raccogliere più aiuti possibili per le persone colpite dall’alluvione a Valencia. Tornare al Montmelò dopo il GP disputato questa primavera sarà per me un’occasione di riscatto – spiega Bastianini -. In passato sono sempre stato veloce su questo tracciato, ma nell’ultima gara i vari long lap ricevuti dopo il contatto con Alex Màrquez hanno sicuramente compromesso la mia performance. Ora siamo quarti in classifica ad un solo punto da Marc Màrquez; daremo il 100% per riuscire a salire sul podio del Mondiale”.

