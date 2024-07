Bce, giovedì attesi tassi fermi dopo il taglio “anomalo” di giugno

Roma, 16 lug. (askanews) – Dopo l’anomalo taglio operato dalla Bce a giugno, mentre contestualmente rivedeva al rialzo le sue previsioni di inflazione, non sono attesi altri ritocchi ai tassi di interesse dell’area euro, giovedì in occasione del Consiglio direttivo.

Peraltro il fatto che dai verbali successivamente pubblicati dall’istituzione sia emerso che gli scetticismi sull’ultima mossa fossero più numerosi dell’unico parere contrario, allora riferito dalla presidente Christine Lagarde, secondo alcuni analisti implica che anche l’ipotesi di un ulteriore taglio a settembre resta in bilico. E’ ancora tutto da decidere.

Ma del resto questo è perfettamente in linea con la posizione ufficiale adottata dall’istituzione e ribadita anche a giugno: le decisioni si assumono “volta per volta sulla base dell’evolversi dei dati”, senza impegnarsi su un percorso predeterminato dei tassi.

Sotto i riflettori restano i dati quindi, in particolare quelli dell’inflaizone nel settore dei servizi, che resta più elevata ed è l’elemento che sta frenando il processo generale di ritorno dei prezzi a quel 2% di crescita annua, che è l’obiettivo della Bce.

Sul persistere dell’alta inflazione nel terziario oggi ha lanciato un allarme il Fondo monetario internaizonale, avvertendo che potrebbe spingere le banche centrali, non per forza la Bce, ma piuttosto la Fed americana, a mantenere i tassi alti più a lungo. Il capo economista Pierre Gourinchas ha spiegato che al momento ci si attende che la banca centrale Usa tagli i tassi solo una volta prima della fine dell’anno (i mercati scommettono su settembre).

Giovedì le decisioni di politica monetaria verranno annunciate dalle Bce alle 14 e 15, mezz’ora dopo la presidente terrà la consueta conferenza stampa esplicativa. Prima di allora, domani a tarda mattina, andranno letti con attenzione i dati definitivi dell’inflazione di giugno che verranno pubblicati da Eurostat, in particolare sugli aspetti sopra menzionati dei prezzi nei servizi.

In assenza di sviluppi di rilievo in un senso nell’altro, che possano sbilanciare il quadro, è possibile che Lagarde venga interpellata anche su altre tematiche, come le future elezioni presidenziali negli Stati Uniti – su cui in passato si era avventurata a fare previsioni fosche per l’ipotesi di un ritorno di Donald Trump – o una recente indagine voluta dal sindacato interno, l’Ipso, una specie di “spina nel fianco” della presidente. Alcuni mesi fa aveva pubblicato una indagine molto critica sulla conduzione di Lagarde e ora ha fatto circolare uno studio secondo cui i livelli di stress tra il personale dell’istituzione sono in aumento.