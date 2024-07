Bmw Italia si conferma main partner di ARTEPARCO 2024

MILANO (ITALPRESS) – Il 27 luglio è stata inaugurata la settima edizione di ARTEPARCO, un’iniziativa visionaria che dal 2018 celebra il connubio tra arte contemporanea e sostenibilità ambientale nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. ARTEPARCO, che gode del patrocinio del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, è promossa da BMW Italia, attenta e partecipe a costruire una rete culturale e sostenibile sempre più solida. Dall’idea dell’imprenditore abruzzese Paride Vitale, nasce il progetto artistico a cielo aperto che aspira a diventare un museo senza pareti. Partendo da Pescasseroli (AQ) attraverso i sentieri C1 e C2, è possibile trovare tra gli alberi del parco le installazioni degli artisti che hanno contribuito, negli anni, alla realizzazione del progetto: Marcantonio, Matteo Fato, Alessandro Pavone, Sissi, Valerio Berruti e Accademia di Aracne.

L’evento inaugurale, tenutosi sabato 27 luglio a Pescasseroli (AQ), nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, è stato la cornice di presentazione della settima opera di ARTEPARCO: “Rinascita” dell’artista megx. Megx è un’artista visiva il cui lavoro esplora il rapporto tra uomo e natura. In particolare, la sua creazione è una scultura in terracotta che rappresenta una figura femminile emergente da un tronco d’albero morto, simboleggiando la ciclicità della vita e il continuo rinnovamento della natura. Quest’opera permanente, in contrasto con le precedenti installazioni effimere dell’artista, invita a una riflessione profonda sull’integrazione tra uomo e ambiente.

foto: ufficio stampa Bmw Group Italia

(ITALPRESS).