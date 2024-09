Bollette, Arera: +8,8% nel IV trimestre 2024 per i vulnerabili

Roma, 27 set. (askanews) – Nell’ultimo trimestre del 2024 aumenterà dell’8,8% la bolletta elettrica per gli utenti vulnerabili per le quali la tariffa è fissata dall’autorità publica per l’energia. Lo rende noto l’Arera.

Nel servizio di Maggior Tutela sono attualmente serviti circa 3,4 milioni di clienti.

Sebbene ancora non tornata ai livelli pre-crisi, sottolinea l’Arera, la spesa per l’utente tipo vulnerabile in Maggior Tutela nel 2024 sarà di circa 498 euro, in calo del 27,2% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno 2023.