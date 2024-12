Byd primo costruttore cinese in Europa per vendita di vetture NEV

ROMA (ITALPRESS) – A novembre i dati sulle immatricolazioni confermano il lungo periodo di domanda stagnante in Europa e mostrano i primi effetti dei dazi sull’import di auto elettriche cinesi. Secondo la società di ricerca Dataforce, infatti, novembre è stato il primo mese in cui le tariffe doganali sono state pienamente applicate anche sui veicoli di marchi europei ma che arrivano dalla Cina, come alcune Case tedesche (Volkswagen, Mercedes e Bmw: 20,7% di sovrattassa).

Un altro esempio è l’ex marchio inglese MG, da anni di proprietà dell’azienda cinese Saic, che è anche il brand con l’aggravio doganale più pesante: +45% sul prezzo all’ingresso.

Nel mese di novembre, anche grazie ad un aggravio alla dogana solo del 17%, BYD ha venduto 5.252 auto NEV (BEV+PHEV), registrando una crescita del 15% rispetto al mese precedente, superando le 4.910 auto NEV vendute da MG.

Questo scenario permette a BYD di attestarsi come il primo costruttore cinese in Europa per vendite di vetture NEV, a conferma del grande apprezzamento che i consumatori nutrono nei confronti degli innovativi veicoli di BYD.

Inoltre, per BYD i dazi europei potrebbero cessare alla fine del 2025, con l’avvio della produzione presso lo stabilimento in Ungheria, il primo sito della Tech Company nel Continente, che utilizzerà la filiera dei fornitori europei.

Il 2024 di BYD si sta quindi chiudendo in forte crescita. E il 2025 sarà ancora più rilevante per via della grande offensiva di BYD in Europa, con una serie di nuovi modelli in arrivo.

La prima di queste novità di prodotto è la Sealion 7, presentata di recente nei principali Paesi europei e autentico Manifesto Tecnologico di BYD. Insieme al debutto europeo di nuovi modelli, si assisterà ad una forte accelerazione sull’espansione della rete di vendita e assistenza di BYD in Europa, con l’obiettivo di superare i 500 punti entro il 2025.

– Foto ufficio stampa Byd –

(ITALPRESS).