Calcio, alluvioni a Valencia, si ferma lo sport in Spagna

Roma, 30 ott. (askanews) – Sarebbero oltre 90 le morti a Valencia in seguito alle disastrose alluvioni che hanno colpito quell’area della Spagna. E lo sport ha deciso di fermarsi. E’ arrivata la richiesta ufficiale del Valencia di rinviare la prossima partita di campionato contro il Real Madrid, in programma sabato allo stadio Mestalla. A rischio Levante-Malaga. La Liga spagnola che subito voluto mostrare il suo sostegno e la sua solidarietà a tutte le persone colpite dal Dana mettendo a disposizione un numero verde ha anche annunciato che in tutte le partite giocate nel prossimo weekend di campionato sarà osservato un minuto di silenzio in ricordo delle vittime causate dal nubifragio. La Federcalcio iberica (Rfef) ha già cancellato quattro partite di Coppa del Re (dopo Parla Escuela-Valencia e Pontevedra-Levante sono saltate anche SD Ejea-Hércules de Alicante CF e Manises-Getafe CF) in programma oggi, nel weekend potrebbe non giocarsi anche un’altra gara, quella di Levante-Malaga di lunedì 4 novembre. Rinviata la sfida di Eurocup tra Valencia e Panevezys.