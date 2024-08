Calcio, Dybala resta alla Roma e i tifosi festeggiano sotto casa

Roma, 23 ago. (askanews) – Da ieri sera festeggia la Roma giallorossa dopo che Dybala ha rifiutato i 75 milioni di euro promessi dagli arabi per restare in giallorosso. Un sospiro di sollievo per la tifoseria che non perderà dunque il calciatore più forte della rosa a campionato già iniziato.

“Grazie Roma ci vediamo domenica” – ha scritto Dybala sui social invitando i tifosi a incitare la squadra contro l’Empoli all’Olimpico per la seconda giornata di Serie A. Alla notizia della permanenza di Dybala, i tifosi hanno esultato e festeggiato. Scene di giubilo si sono verificate proprio davanti all’abitazione della Joya (villa di lusso fra l’Infernetto e Casal Palocco, ndr) dove circa un centinaio di tifosi si sono radunati. Cori e ringraziamenti per Dybala e per la moglie Oriana che hanno scelto Roma invece del denaro saudita. Il calciatore e la cantante (che esulta) si sono affacciata dalla loro casa per assistere alla scena e salutare i tifosi.