Calcio, Lotito contestato, è il giorno della solidarietà

Roma, 1 lug. (askanews) – Solidarietà nei confronti del

presidente della Lazio, Claudio Lotito, è stata espressa da

numerosi parlamentari di Forza Italia a seguito della

contestazione dei tifosi che ieri, davanti alla sede del partito

politico di Forza Italia, hanno esposto un nuovo striscione volto

sempre a criticare l’operato del numero uno laziale, senatore

della Repubblica in quota Forza Italia. “Forza Italia: libera la

Lazio” il testo dello striscione.

La tifoseria sta manifestando il proprio malcontento per

l’immobilità sul mercato della Lazio per il blocco imposto dalla

Covisoc e che impedirà alla società di acquistare nuovi

calciatori nella sessione estiva. La nuova presa di posizione

verso Lotito fa seguito a quella già manifestata qualche giorno

fa con un altro striscione esposto su un palazzo di via di campo

Marzio e visibile da piazza del Parlamento