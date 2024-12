Calcio, Mondiale per club, Inter e Juve in seconda fascia

Roma, 3 dic. (askanews) – Il Mondiale per Club prepara il debutto nel 2025. Proprio per questo, la competizione ha svelato le fasce in vista del sorteggio che si svolgerà nella giornata di giovedì 5 dicembre a Miami alle ore 13.00 (le 19.00 italiane). Le 32 squadre saranno divise in 8 gironi da 4, con le prime due che passeranno al turno successivo. Per l’Italia parteciperanno Inter e Juventus entrambe inserite all’interno della seconda fascia.

La prima fascia è composta dalle quattro squadre più quotate d’Europa insieme alle quattro squadre più quotate del Sud America. Oltre al Manchester City di Guardiola (al momento in netta difficoltà), al Real Madrid di Ancelotti, al Bayern Monaco e al Paris Saint-Germain, prensenti anche il Flamengo, il Palmeiras, il River Plate e il Fluminese.

La seconda fascia, invece, è composta dalle restanti otto squadre d’Europa. Presenti, infatti, le due italiane (Inter e Juventus), le due portoghesi (Porto e Benfica), il Chelsea (unico club inglese in seconda fascia), il Borussia Dortmund (unica squadra tedesca in seconda fascia), il Salisburgo (unico club austriaco) e l’Atletico Madrid di Simeone, unica squadra spagnola della seconda fascia.

La terza fascia è composta dalle due squadre più quotate rispettivamente di Asia, Africa e Nord, Centro America e regione dei Caraibi, insieme ai due club rimanenti del Sud America. Si passa dall’Al-Hilal all’Al Ahly, fino al Ulsan, Wydad Casablanca, Monterrey, Leon, il Boca Juniors e all’ultima squadra qualificata alla competizione (a seguito della vittoria della Copa Libertadores), il Botafogo.

La quarta fascia, invece, è composta dalle due squadre rimanenti rispettivamente di Asia, Africa e Nord, Centro America e regione dei Caraibi, insieme al rappresentante dell’Oceania e alla squadra che rappresenta il paese ospitante, l’Inter Miami.