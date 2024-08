Calcio, Serie A al via ma molti big sono in attesa di squadra

Roma, 17 ago. (askanews) – La Serie A 2024/2025 inizierà oggi ma ci sono ancora tante situazioni di calciomercato da risolvere. Il destino di giocatori importanti come Victor Osimhen, Teun Koopmeiners, Paulo Dybala, Pierre Kalulu, Nico González e Federico Chiesa è incerto. Antonio Conte ha deciso di tenere fuori Victor Osimhen anche da tutte le partite della preparazione: il nigeriano vuole andare via e il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna tratta con il Chelsea, che però spinge per avere Osimhen in prestito: è stallo. Conte vuole Romelu Lukaku ma non c’è intesa tra Chelsea e Napoli nemmeno in questo senso. Mentre Osimhen vuole il Psg che per ora nicchia ritenendo esorbitanti le richieste del Napoli (130 mln per la clausola). Continua il muro contro muro di Koopmeiners con l’Atalanta.