Caporalato, Schlein: presto proposta per riscrivere Bossi-Fini

Roma, 22 giu. (askanews) – “Nei prossimi giorni presenteremo la nostra proposta per abolire la Bossi-Fini e riscriverla integralmente, perché provoca da vent’anni irregolarità. E la irregolarità, come insegna questa tragedia e questo omicidio, causa precarietà, sfruttamento e ricattabilità sulla pelle delle persone come Satnam Singh”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, nel corso di un punto stampa a Latina, dove ha partecipato alla manifestazione convocata dalla Cgil dopo la morte del bracciante indiano.

“C’eravamo ieri, ci siamo oggi e posso assicurare che come Partito democratico ci saremo anche domani per bonificare l’Agro pontino dal caporalato e dalle infiltrazioni mafiose”, ha aggiunto.