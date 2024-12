Carlos Santana sbarca in Italia: il 2 luglio 2025 live a Mantova

Roma, 10 dic. (askanews) – Santana, uno dei più grandi chitarristi di tutti i tempi, arriva in Italia nell’estate 2025 per un unico imperdibile appuntamento mercoledì 2 luglio 2025 in Piazza Sordello a Mantova. Vincitore del Grammy e membro della Rock and Roll Hall of Fame, Carlos Santana, ha annunciato che nel 2025 tornerà in tour per nuove date dell’Oneness Tour.

Santana eseguirà canzoni ad alta energia e piene di passione tratte dai suoi cinquant’anni di carriera, tra cui le preferite dai fan, da Abraxas a Woodstock a Supernatural e oltre.

A partire dalle ore 10:00 di giovedì 12 dicembre, i biglietti saranno disponibili in prevendita per gli utenti iscritti a My Live Nation. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su livenation.it. La vendita generale dei biglietti sarà aperta alle ore 10:00 di venerdì 13 dicembre su ticketmaster.it e ticketone.it

La tranche statunitense del tour prende il via a Highland, CA, presso lo Yaamava’ Resort & Casino at San Manuel il 16 aprile e fa tappa a Phoenix, AZ; Albuquerque, NM; San Antonio, TX; Sugar Land, TX; Thackerville, OK; Tulsa, OK; e Nashville, TN.

La parte europea e britannica del tour inizia il 9 giugno a Lodz, in Polonia, con tappe in tutta Europa e nel Regno Unito, per concludersi a Copenhagen, in Danimarca, l’11 agosto.

Con un livello di passione e anima pari alla leggendaria carica sonora della sua chitarra, il suono di Carlos Santana è una delle firme musicali più conosciute al mondo. Per più di cinque decenni – dagli esordi di Santana come gruppo afro-latino-blues-rock fusion di San Francisco – Carlos è stato la forza visionaria di un’arte che trascende i generi musicali e i confini generazionali, culturali e geografici. Recentemente, CARLOS, il documentario diretto da Rudy Valdez e prodotto da Imagine Documentaries e Sony Music Entertainment che celebra la vita e la carriera dell’icona musicale, è stato presentato in anteprima al Tribeca Film Festival ed è stato distribuito in tutto il mondo.