Casa Bianca: da Meloni “forte leadership”, Biden? “Non vede l’ora”

Milano, 23 dic. (askanews) – Giorgia Meloni “ha mostrato una forte leadership” oltre ad essere “la leader del G7 in questo momento”. Lo ha detto durante l’odierno briefing Karine Jean-Pierre, portavoce della Casa Bianca, confermando che il leader della Casa Bianca, Joe Biden “non vede l’ora” di visitare ancora una volta il Vaticano e l’Italia dopo aver accettato l’invito di Francesco a compiere questo viaggio da “capo di stato”.

Biden, presidente Usa cattolico – con una moglie italoamericana che è stata nel nostro Paese da poco sottolineando “ho tenuto il meglio alla fine” – compierà un viaggio a Roma dal 9 al 12 gennaio che sarà probabilmente l’ultima visita all’estero della presidenza Biden. Mentre il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump entrerà in carica il 20 gennaio.

“Questo viaggio a Roma è l’ultimo viaggio all’estero che il presidente farà (da presidente)?”, ha chiesto un reporter oggi a Jean-Pierre. “Io sono sempre molto cauta” ha replicato la Jean-Pierre sorridendo. “Potrebbe succedere di tutto. Ma quello che posso dire con certezza è che il presidente andrà sicuramente in Italia. Lo abbiamo annunciato. Avremo altro da condividere (più avanti). Non ho altro (ora) da condividere”, ha aggiunto.

All’inizio del briefing Jean-Pierre ha esordito: “Come annunciato ieri, il presidente si recherà a Roma, Italia, all’inizio di gennaio per incontrare separatamente Sua Santità Papa Francesco; il presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella; e il presidente del Consiglio della Repubblica italiana Giorgia Meloni. Il presidente (Biden) avrà un’udienza con il Papa per discutere degli sforzi per promuovere la pace nel mondo. E durante i suoi incontri con i leader italiani, sottolineerà la forza della relazione tra Stati Uniti e Italia, ringrazierà il primo ministro Meloni per la sua forte leadership del G7 nell’ultimo anno e discuterà delle importanti sfide che il mondo deve affrontare. Forniremo maggiori informazioni nei prossimi giorni”.

Secondo Jean-Pierre “il presidente non vede l’ora di tornare in in Italia. Come tutti sapete, lui è stato (in Italia) un paio di volte nel suo primo mandato, in questo mandato” ha detto, per poi aggiungere che Biden “si è incontrato, ovviamente, un paio di volte in questa amministrazione da solo con Sua Santità Papa Francesco, e ovviamente non vede l’ora” di rivederlo.

Jean-Pierre ha definito inoltre Biden “un orgoglioso cattolico, e quindi questa è una cosa che certamente non vedeva l’ora di fare”. Oltre ad “avere una conversazione sulla pace nel mondo. Sappiamo che è una questione che riveste interesse per Sua Santità”.