“Centri Commerciali” è il nuovo singolo di Dargen D’Amico

Milano, 17 giu. (askanews) – Sarà in radio e in digitale a partire da venerdì 20 giugno “Centri Commerciali”, il nuovo singolo di Dargen D’Amico per Island Records e già disponibile in presave.

In “Centri Commerciali”, prodotto da Vago XVII, Dargen gioca con rime e incastri su una base ipnotica, esplorando il tema delle relazioni al tempo dei social “la trappola dei giorni nostri, che abbiamo fatto passi da giganti, nel senso che siamo sempre più distanti”.

Recentemente il suo brano “Onda alta” ha vinto il 23° Premio Amnesty International Italia nella sezione Big. Il riconoscimento promosso da Amnesty International Italia, insieme all’associazione Voci per la Libertà che premia il miglior brano sui diritti umani, pubblicato nell’anno precedente da un artista. Dargen ha ringraziato con questo messaggio: “La società concentra tutto nelle mani di pochi. I film di rivalsa sociale non sono mai corali. Se l’individualismo è oggi valore assoluto, il coraggio è rappresentato da chi trasforma la propria volontà in solidarietà. Se c’è un premio, dovrebbe andare alle vittime dei sacrifici, e se le vittime dei sacrifici non possono ritirarlo, dovrebbe ritirarlo chi ogni giorno è sul campo nel tentativo di alleviare le sofferenze del prossimo”.