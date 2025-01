Ces 2025, i tech trends: dalle nuove frontiere dell’AI ai computer quantistici

Las Vegas (Nevada), 9 gen. (askanews) – Dalle nuove frontiere dell’AI allo sviluppo dei computer quantistici, e poi salute digitale sostenibilità, transizione energetica. Sono i trend tecnologici del 2025 che emergono dal Ces di Las Vegas, l’evento tech organizzato da Cta (dal 7 al 10 gennaio). Jessica Boothe è direttrice del market research al Ces. “Quest’anno i trends si focalizzano sul modo in cui la tecnologia stia aiutando il mondo e l’ambiente in generale. Quindi sostenibilità e il modo in cui l’energia si sta trasformando. Poi la salute digitale tramite cui stiamo provando a vivere più a lungo, e tutto questo è possibile grazie all’AI, che davvero è parte integrante di tutta la tecnologia che stiamo vedendo qui al CS quest’anno.E oltre il 2025? “Guardando al futuro vedremo una tecnologia molto più incentrata sulla persona. Quindi, mentre l’intelligenza artificiale continua a imparare dai nostri dati, vedremo come ci aiuterà con i chat bot e a personalizzare le nostre esperienze nel mondo della salute e del lavoro. Oltre il 90% delle persone capisce cosa sia l’IA e un po’ meno cosa sia quella generativa, ma il 60% la utilizza per lavoro e continueremo a vedere questa tendenza espandersi in futuro”.