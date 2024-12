Charlotte torna a vincere, Lakers e Golden State a segno

ROMA (ITALPRESS) – Dopo otto sconfitte consecutive, Charlotte torna ad assaporare il gusto della vittoria nella notte italiana della regular-season dell’Nba. Gli Hornets mettono in crisi gli Indiana Pacers violando il parquet del Gainbridge Fieldhouse per 113-109 e sfruttando i 30 punti messi a segno da McConnell, il più prolifico del match (26 di Miller e 18 di Micic tra i padroni di casa). Con James a riposo, i Los Angeles Lakers tornano al successo dopo tre ko consecutivi: i californiani mettono al tappeto i Portland Trail Blazers per 107-98 sfruttando la vena realizzativa di Davis (30 punti), Russell (28) e del giapponese Hachimura (23). Affermazione interna per i Golden State Warriors, che si impongono sui Minnesota Timberwolves per 114-106 trascinati dal solito Curry, a referto da top-scorer con un bottino personale di 30 punti (27 di Edwards e Hield). Cede in casa l’altra Los Angeles: i Clippers, infatti, si arrendono per 117-106 agli Houston Rockets, che hanno in Green (31 punti) l’arma in più per scardinare la difesa dei californiani. Successi esterni per i Philadephia 76ers, che piegano i Chicago Bulls per 108-100 con 31 punti di Embiid contro i 30 siglati da LaVine, e i Milwaukee Bucks, che battono in extremis i Brooklyn Nets per 113-108 con 34 punti del bomber greco Antetokounmpo (stesso bottino, tra i newyorkesi, per il tedesco Schroder). Dilaga Denver ad Atlanta: i Nuggets si aggiudicano la sfida con gli Hawks con un perentorio 141-11 con Jokic assoluto protagonista grazie ai suoi 48 punti (26 del suo compagno di team Porter). A valanga anche i Sacramento Kings, che dominano Utah Jazz per 141-97 con 26 punti timbrati da Huerter. Senza i suoi big, gli Orlando Magic ottengono la decima affermazione casalinga su dieci contro i Phoenix Suns, piegati per 115-110 con 26 punti di Suggs. Affermazioni interne per Miami Heat e San Antonio Spurs, che hanno la megli rispettivamente sui Cleveland Cavaliers (122-113) e i New Orleans Pelicans (121-116); vittoria in trasferta, infine, per i Memphis Grizzlies, che espugnano per 140-112 l’impianto dei Washington Wizards.

