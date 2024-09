Ciclismo, è morta Muriel Furrer per la drammatica caduta ai mondiali

Roma, 27 set. (askanews) – Muriel Furrer non è sopravvissuta alle gravi ferite riportate nella caduta di giovedì. Impegnata nella gara Juniores dei Mondiali di Zurigo, la 18enne aveva perso il controllo della sua bicicletta finendo rovinosamente fuori strada ed andando a sbattere la testa contro un albero. Velocemente soccorsa, trasportata in ospedale e operata per un grave trauma cranico, ha resistito poche ore prima che le sue funzioni vitali cessassero.

“Con la scomparsa di Muriel Furrer la comunità ciclistica internazionale perde una ciclista che aveva un futuro davanti a sé. La corridore 18enne è caduta pesantemente ieri, giovedì 26 settembre, durante la corsa su strada della categoria Junior femminile, e ha riportato un grave trauma cranico prima di essere trasportata in ospedale in elicottero in condizioni molto critiche. Muriel Furrer è purtroppo morta oggi all’Ospedale universitario di Zurigo”, ha fatto sapere con una nota l’organizzazione dei Mondiali zurighesi.

“L’UCI e il Comitato Organizzatore dei Campionati del mondo di paraciclismo su strada e su strada UCI 2024 desiderano porgere le loro sincere condoglianze alla famiglia di Muriel Furrer, ai suoi amici e alla sua Federazione ciclistica svizzera. La famiglia chiede che la loro privacy venga rispettata in questo momento difficile. L’UCI e il COL Zurigo 2024 terranno una conferenza stampa alle ore 17 presso il media center situato nel Kongresshaus di Zurigo”.