Cinema, J-Ax e Dj-Jad in “Vai Bello! – Storia della Spaghetti Funk”

Roma, 6 dic. (askanews) – Prossimamente al cinema “Vai Bello! – Storia della Spaghetti Funk” che vede protagonisti J-Ax e Dj-Jad. Il documentario, in uscita nelle sale cinematografiche nella prima metà del 2025, è co-prodotto dalla Spaghetti Pictures con Casta Diva.

Attraverso il racconto dei suoi protagonisti, arricchito da inedito materiale di repertorio, il documentario ripercorre la vera storia della Spaghetti Funk, la storica crew milanese che all’inizio degli anni 90′ ha dato il via in Italia alla nascita del genere hip hop, fenomeno musicale oggi sempre più in voga. Uno spaccato degli anni novanta, scandito dal sogno di un gruppo di amici e il loro desiderio di emergere attraverso la musica, la creatività e voglia di vincere a vent’anni.

Nel 1994, J-Ax, frontman degli Articolo 31, il writer Raptuz della TDK (writing crew), e lo storico rapper milanese Space One, fondarono, ispirati dal produttore Franco Godi, la prima e probabilmente l’unica realtà “industriale” hip hop italiana degli anni 90: la Spaghetti Funk.

Fin dal principio l’idea comune è stata la ricerca di musica hip hop “all’italiana” (da qui l’ispirazione legata allo Spaghetti Western), con un suono del tutto distinto da quello tipicamente statunitense del genere. Hanno fatto parte della Spaghetti Funk DJ Jad, DJ Enzo, Chief, Zippo, DJ Wladimiro, DJ Zak; muovono i primi passi all’interno della Spaghetti Funk, i rapper Grido, Thema e Strano ed il dj e beatmaker THG (Gemelli DiVersi). Col tempo si sono poi uniti alla crew anche membri della Pooglia Tribe come Reverendo, Posi Argento, oltre alla crew di breakers Fighting Soul e a molte figure che completavano il prolifico lavoro di squadra come il Label Manager Pacio, la BodyGuard Nico e King Mauri e tanti tanti altri.

Il legame fra queste persone ha prodotto notevoli sperimentazioni musicali e artistiche innovative; le discipline praticate erano il Rap, Pop Rap, Punk Rock, Alternative Rock, Writing, Breaking e numerose produzioni video e street video. Il legame tra queste persone è nato intorno al 1994 e si è rafforzato dal 1996 in poi, nel 1998 e 1999 quando tutti insieme intrapresero in tour per l’Italia per promuovere l’album Nessuno degli Articolo 31 e cosi tutte le altre produzioni Spaghetti Funk. Questa è la loro storia.