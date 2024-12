Cinema, “Vermiglio” di Maura Delpero candidato ai Golden Globe

Roma, 9 dic. (askanews) – “Vermiglio” di Maura Delpero è candidato ai Golden Globe 2025 come miglior film in lingua non inglese. Il film già vincitore del Leone d’Argento a Venezia e scelto dall’Italia per la corsa verso gli Oscar, dovrà vedersela con “All We Imagine as Light”, “Amore a Mumbai”, “Emilia Pérez”, “The Girl with the Needle”, “Io sono ancora qui” e “Il seme del fico sacro”.

In questa edizione a dominare le candidature è il musical “Emilia Pérez” di Jacques Audiard con 10; 7 nomination per “The Brutalist” e sei per “Conclave”.

I premi dell’82esima edizione saranno assegnati il prossimo 5 gennaio. L’Italia è in corsa anche con Isabella Rossellini, candidata come miglior attrice non protagonista per “Conclave” e con Luca Guadagnino, presente con “Queer” nella cinquina del miglior attore in un film drammatico, Daniel Craig, e con “Challengers” nella categoria miglior commedia, migliora attrice di commedia, Zendaya, miglior colonna sonora originale e canzone originale (“Compress/Repress” di Trent Reznor, Atticus Ross, Luca Guadagnino).