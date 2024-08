Cittadinanza, Romeo (Lega): Tajani? Opposizioni ne approfittano

Roma, 24 ago. (askanews) – La disponibilità a creare “maggioranze trasversali” sulla proposta di Forza Italia per la riforma della cittadinanza con il metodo dello Ius scholae, manifestata dall’europarlamentare del Pd ed ex presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, “mi pare la prova migliore del fatto che di fronte a certe proposte l’opposizione ne approfitti subito. Matematico”. Lo ha detto il presidente dei senatori della Lega, Massimiliano Romeo, intervistato dal Corriere della Sera.

A giudizio dell’esponente leghista “c’è una evidente questione di priorità. Quella della Lega è il garantire la sicurezza e l’ordine pubblico nelle nostre città portando avanti alcune norme che erano contenute nei decreti Salvini. Io credo che le priorità siano sostanza”.

“In termini generali, sappiamo bene le difficoltà internazionali che stiamo attraversando. E dobbiamo concentrarci su questioni impellenti come la manovra. Abbiamo bisogno – è il richiamo di Romeo agli alleati – di una maggioranza il più compatta possibile. Quel che serve è vederci un po’ di più, fare incontri frequenti di maggioranza per risolvere i problemi del Paese. Questo è anche quello che credo ci chiedano i nostri elettori riguardo al rispetto dei programmi. Non uscite disallineate che fanno solo il gioco dell’opposizione”.