Claudio Baglioni fa poker di live a Roma, aggiunte due date

Milano, 28 lug. (askanews) – Claudio Baglioni fa poker di live a Roma. In seguito al doppio istantaneo sold out, ecco l’annuncio dell’apertura delle date 27 e 28 ottobre 2026 per “Che notte è questa!” la speciale adunata live che ha scatenato centomila richieste di presenze e che anticipa la partenza del progetto grandtour.

I biglietti per il 24 e 25 ottobre erano andati esauriti in pochi minuti, per questo sono state previste due nuove date a Villa Borghese, dove, 44 anni fa, il 24 ottobre 1982, si tenne il leggendario concerto Alé-Oó il primo gigantesco raduno della storia della musica dal vivo in Italia, con 250 mila spettatori presenti.

I biglietti per il 27 e 28 ottobre 2026 di “Che notte è questa! La partenza” saranno disponibili da oggi, martedì 28 luglio, dalle ore 18.00 in esclusiva in prevendita per gli iscritti al Fan Club e domani, mercoledì 29 luglio, dalle ore 10.00 su TicketOne.it e nei punti vendita e nelle prevendite abituali (per info www.friendsandpartners.it).

Con gli eventi di “Che notte è questa!”, Claudio Baglioni inaugura e conclude il GrandTour LaVitaÈAdesso, il viaggio artistico che attraverserà l’Italia più bella, toccando i luoghi e i siti storici, monumentali, architettonici e paesaggistici di maggior fascino e valore.

Il percorso del GrandTour terminerà, dopo un anno, il 23 ottobre 2027 con “Che notte è questa! il ritorno”, ai Fori Imperiali, Roma.

“Che notte è questa! ” è prodotto e organizzato da Friends & Partners e Come s.r.l. in collaborazione con Roma Capitale, Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda.