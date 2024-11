Cleveland non si ferma, Antetokounmpo da record

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Undici match nella notte Nba con prestazioni e numeri da capogiri. Se si parla di statistiche non si ferma più Cleveland che mette in fila la 13esima vittoria su altrettante gare disputate e questa volta a farne le spese sono i Sixers. I Cavaliers si impongono 114-106 a Philadelphia con Donovan Mitchell che sfiora la tripla doppia, chiudendo con 23 punti, 13 rimbalzi e 9 assist. Il più prolifico è Darius Garland che di punti ne fa 25, poi ci sono i 14 di Mobley e la doppia doppia da 11 punti e 12 rimbalzi di Allen. I padroni di casa (out George ed Embiid) si affidano a Jared McCian (34 punti e 10 assist per lui), ma non c’è niente da fare e la marcia inarrestabile di Cleveland continua.

Sono tre i successi consecutivi dei Lakers che si impongono 128-123 sui Grizzlies con LeBron James che trascina i suoi con un’altra tripla doppia, questa da 36 punti, 12 rimbalzi e 14 assist, mentre il figlio Bronny resta a guardare.

Doppia doppia per Anthony Davis (21 punti e 14 rimbalzi), ne fanno 19 Hakimura e Knecht, 18 Reaves. Memphis ne porta 7 in doppia cifra con Jaren Jackson Jr che ne fa più di tutti (29).

Nella notte Nba spiccano anche e soprattutto i 59 punti di Giannis Antetokounmpo. Nessuno come la stella dei Bucks in questa prima parte di stagione. Milwaukee si impone 127-120 sui Pistons (out Fontecchio) all’overtime con il nazionale greco che mette a referto anche 14 rimbalzi e 7 assist, mentre sono 29 i punti di Brook Lopez, 15 (con 10 rimbalzi) quelli di Taurean Prince. Detroit se la gioca fino all’ultimo grazie anche alle doppie doppie di Cunningham (35 punti e 11 assist) e Malik Beasley (26 punti e 10 rimbalzi), ma non basta per fermare i Bucks.

Se Antetokounmpo ne fa 59, si regala una notte da record anche Victor Wembanyama che raggiunge il suo massimo in carriera mettendone a referto 50 nel successo di San Antonio su Washington (139-130). Una grande prestazione, ma lo è anche quella di Jordan Poole che ne fa 42 per i Wizards, ma il suo score non è sufficiente per evitare il ko.

Nelle altre gare della notte successi per Orlando (94-90 sui Pacers con 29 punti per Wagner), per i campioni in carica di Boston (139-114 sui Nets con 36 punti, 9 rimbalzi e 10 assist per Tatum), Chicago (124-123 sui Knicks con 31 punti per LaVine, mentre a New York non bastano i 46 punti e 10 rimbalzi di Towns), Oklahoma (106-88 sui Pelicans con 31 punti per Williams), Houston (111-103 sui Clippers con 18 punti e 11 rimbalzi per Thompson), Portland (106-98 sui Timberwolves con 17 punti e 12 rimbalzi per Clingan) e Sacramento (127-104 su Phoenix con 29 punti e 10 assist per Fox).

