Comparini (Leonardo): stato arte industria spaziale connessioni

Roma, 17 gen. (askanews) – Nell’ambito di un servizio di approfondimento sullo stato dell’arte dell’industria spaziale delle connessioni realizzato dalla Fondazione Leonardo (Scienza, innovazione, industria e tecnologia Fondazione Leonardo), Massimo Claudio Comparini, a capo della Divisione Spazio di Leonardo, spiega come “molti sistemi vedono oggi nella connettività satellitare e non solo, un’infrastruttura critica per cui è necessario avere delle autostrade che trasportano ad altissima velocità questi dati, perché i contenuti che trasmettiamo sono tali che hanno bisogno di molta banda. Le costellazioni ci offrono una connettività globale in qualsiasi punto della terra ci troviamo”.