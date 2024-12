Con “Topolino Lovers” Fiat promuove la mobilità urbana sostenibile

TORINO (ITALPRESS) – Topolino è una soluzione di mobilità urbana sostenibile, il cui intero ecosistema è stato progettato per favorirne l’accessibilità. Al di là dell’oggetto stesso, il suo costo, il percorso cliente interamente digitale e la sua distribuzione non solo attraverso la rete vendita Fiat ma anche presso gli store di Unieuro. Fedele a questa filosofia, Fiat per andare incontro ai suoi futuri clienti, propone loro un nuovo modo di scoprire Topolino, basato sull’esperienza di chi possiede già questo oggetto di mobilità e lo usa quotidianamente.

Infatti, con “Topolino Lovers”, Fiat introduce un nuovo modo per scoprire Topolino, basato sulla testimonianza diretta e concreta fornita da quei clienti che già la usano quotidianamente e che vivono vicino alla persona interessata. Grazie a questo programma i clienti potenzialmente interessati ad acquistare la Topolino possono venire in contatto con chi ne è già proprietario per condividere la loro esperienza di utilizzo. Il programma «Topolino Lovers» si basa sulla constatazione molto semplice che le persone esprimono spesso il bisogno di essere rassicurati prima di fare un acquisto. Trovano questa rassicurazione in una persona di fiducia, nelle opinioni espresse online o anche in un confronto diretto con chi utilizza quotidianamente un prodotto per cui ne conosce tutti gli aspetti e può rassicurarli nella loro scelta, condividendo la propria esperienza.

E’ su quest’ultimo punto che Fiat ha creato un nuovo canale di comunicazione, sviluppato appositamente per Topolino, per dare l’opportunità ad alcuni dei suoi clienti «innamorati» della loro Topolino di diventare Ambassador, di raccontare la propria esperienza, mostrare e far provare il proprio veicolo a chi è interessato e vuole saperne di più. Chi diventa Ambassador di Topolino potrà ricevere vantaggi di carattere economico, sulla base dei test drive che riuscirà a realizzare oppure delle vendite successivamente concluse.

“Topolino Lovers è perfettamente in linea con la volontà di Fiat di offrire prodotti sempre più accessibili e adeguati ai nuovi stili di vita e di consumo dei suoi clienti. Da sempre FIAT è vicina agli italiani con iniziative concrete e vantaggiose, che rendono accessibile a tutti l’innovazione tecnologica per una mobilità sempre più sostenibile e responsabile. Si tratta infatti di un progetto che offre l’opportunità di condividere in maniera diretta la propria esperienza con Topolino per facilitare la conoscenza di questo oggetto di mobilità, sempre più apprezzato e richiesto dal pubblico italiano” dichiara Giuseppe Galassi, Managing Director di Fiat e Abarth in Italia. “Topolino Lovers” è un progetto funzionale alla transizione energetica in quanto l’esempio quotidiano degli Ambassador, che vivono ogni giorno la mobilità sostenibile, accelera la consapevolezza in tutti del bisogno di rispettare l’ambiente e mostra quanto è semplice e vantaggiosa la mobilità elettrica.

Per diventare Ambassador bisogna essere innanzitutto proprietari e “Lovers” di Fiat Topolino e voler condividere la propria esperienza di guida con tutte quelle persone interessate a conoscere meglio la Topolino prima di acquistarla e che sono desiderose di scambiare idee o informazioni direttamente con un Ambassador, in modo amichevole e trasparente.

Per diventare Ambassador, bisogna registrarsi nell’apposito formulario e sottoporre la propria candidatura nella piattaforma dedicata: Diventa Ambassador. Ogni Ambassador verrà premiato con 10 euro per ogni test drive prenotato e 75 euro per ogni Fiat Topolino acquistata dopo un test drive. I potenziali clienti potranno entrare in contatto con gli Ambassador tramite una pagina web basata sulla geolocalizzazione, in modo da contattare l’Ambassador più vicino. Tutto quello che devono fare è fissare un appuntamento (online oppure fisico) con l’Ambassador per scoprire Topolino. A seguire, potranno poi ordinarla online, diventare così nuovi Clienti e, a loro volta, potenziali nuovi Ambassador.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).