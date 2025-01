Conad raccoglie oltre 2,2 milioni di euro a sostegno di 27 ospedali e reparti pediatrici italiani

BOLOGNA (ITALPRESS) – Conad annuncia oggi la raccolta di oltre 2,2 milioni di euro a favore di 27 ospedali e reparti pediatrici italiani, a seguito dell’iniziativa solidale “I gesti d’amore si fanno sentire” attiva nei punti vendita Conad alla fine dello scorso anno.

La raccolta è stata resa possibile grazie alla straordinaria generosità dei clienti Conad, che hanno sostenuto l’iniziativa acquistando le campanelle di Natale, all’interno di una linea di 12 soggetti, realizzati in plastica (ABS) riciclata, ispirati ai personaggi più famosi dei film d’animazione Disney.

Per ogni campanella distribuita nei punti vendita di tutto il territorio italiano, infatti, Conad ha raccolto dai propri clienti 50 centesimi da destinare a favore degli ospedali per finanziare reparti o progetti pediatrici, dando così un sostegno concreto alle strutture sanitarie del territorio.

“Per noi di Conad, la sostenibilità è un pilastro strategico, ed è alla base di tutte le nostre iniziative: una sostenibilità concreta che si realizza su più fronti, e che combina l’attenzione all’ambiente attraverso la scelta di materiali riciclati, con il sostegno alle persone e alle Comunità. Per questo motivo, abbiamo scelto di riproporre per il quarto anno consecutivo la nostra iniziativa solidale a favore degli ospedali e dei reparti pediatrici di tutta Italia” dichiara Francesco Avanzini, Direttore Generale di Conad. “Grazie alla generosità dei nostri clienti, negli ultimi quattro anni abbiamo raccolto 8 milioni di euro a sostegno dei reparti pediatrici, dando una mano concreta a chi lavora ogni giorno per rendere la vita dei bambini ricoverati il più serena possibile e con le attrezzature mediche necessarie”.

L’iniziativa solidale rientra nel grande progetto di sostenibilità di Conad “Sosteniamo il futuro”, basato su tre dimensioni fondamentali dell’agire quotidiano dell’insegna: rispetto dell’ambiente, attenzione alle persone e alle comunità, valorizzazione del tessuto imprenditoriale e del territorio italiano.

Gli ospedali e i reparti pediatrici interessati dalle donazioni sono:

Fondazione dell’Ospedale Pediatrico “G. Salesi” – Ancona

Ospedale “Beauregard”, Reparto di Pediatria e Neonatologia – Aosta

Ospedale “Papa Giovanni XXIII”, Servizio di Supporto Psicologico – Bergamo

Fondazione Policlinico “Sant’Orsola” – Bologna

Ospedale dei Bambini, Servizio di Supporto Psicologico – Brescia

ARNAS G. Brotzu l’Associazione “Il Paese dei Cuori” per il reparto di Cardiologia Pediatrica e Cardiopatie Congenite – Cagliari

Ospedale “A. Cardarelli” – Campobasso

Azienda Ospedaliera di Cosenza, Dipartimento di Pediatria – Cosenza

Fondazione GASLINSIEME per l’Ospedale dei Bambini – Genova

Ospedale dei Bambini “V. Buzzi”– Milano

Associazione Pollicino per Policlinico– Modena

Ospedale di Rilievo Nazionale “Santobono Pausilipon”, Dipartimento di Pediatria – Napoli

Ospedale dei Bambini G. Di Cristina ARNAS Civico – Palermo

Ospedale dei Bambini “P. Barilla”, Reparto di Chirurgia Pediatrica – Parma

Ospedale “Santa Maria della Misericordia”, Reparto di Neonatologia e Terapia Intensiva – Perugia

Ospedale di Piacenza, Reparto Neonatologia e Ostetricia – Piacenza

Fondazione Luigi Donato per Monasterio – Pisa

Ospedale “San Carlo”, Reparto di Pediatria – Potenza

Arcispedale “Santa Maria Nuova”, Reparto di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale – Reggio Emilia

Ospedale di Rimini, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Maternoinfantile – Rimini

Fondazione Bambino Gesù Neonatale – Roma

Ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza”, Reparto di Pediatria – San Giovanni Rotondo (Foggia)

Ospedale Civile “G. Mazzini”, Reparto di Pediatria – Teramo

FORMA Fondazione Ospedale Infantile Regina Margherita – Torino

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, Dipartimento di Pediatria – Trento

Ospedale “Ca’ Foncello” ULSS2 Marca Trevigiana, Reparto di Oncoematologia Pediatrica – Treviso

IRCCS materano infantile “Burlo Garofolo” – Triesteù

-foto screenshot sito Conad –

(ITALPRESS)