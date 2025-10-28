Conte: per campolargo serve leader scelto con primarie o con altro metodo

Roma, 28 ott. (askanews) – Il leader del campolargo “lo sceglieremo attraverso le primarie o attraverso altri metodi. L’importante è costruire un forte progetto che possa cancellare tutte le riforme che stanno facendo”. Così il presidente di M5s, Giuseppe Conte, intervistato al Salone della Giustizia, in corso a Roma. “Ma ci vuole un leader, sulla base di quella che sarà la legge elettorale”, ha aggiunto.