Cortinametraggio 2025, Michela Giraud entra in Giuria Commedia

Roma, 22 gen. (askanews) – Cortinametraggio celebra 20 anni di storia dedicati alla promozione del cortometraggio italiano e alla valorizzazione dei giovani talenti del cinema. In occasione di questa edizione speciale, il festival, fondato e presieduto da Maddalena Mayneri e in co-organizzazione con Giusi Gallotto di Nuove Reti, che si terrà a Cortina d’Ampezzo dal 17 al 23 marzo 2025, annuncia l’ingresso nella Giuria Commedia di tre grandi protagonisti del panorama artistico italiano: l’attrice e comica Michela Giraud, che ricordiamo recentemente in Flaminia che ha segnato il suo debutto alla regia e Maschile Plurale di Alessandro Guida e i registi Giuseppe Stasi e Giancarlo Fontana, autori di opere cinematografiche di successo come Metti la nonna in freezer e la serie tv The Bad Guy.

Una squadra di giurati d’eccezione che si affianca ai nomi già annunciati: Andrea Roncato, Pippo Mezzapesa, Sara Ciocca e Leonardo Maltese, confermando l’alta qualità artistica e culturale di questa edizione.

Un altro appuntamento importante sarà la chiusura del bando il 7 febbraio, seguita dall’annuncio dei finalisti previsto per il 10 febbraio, durante una speciale diretta social.

Maddalena Mayneri, fondatrice e presidente di Cortinametraggio, commenta: “Festeggiamo 20 anni di passione per il cinema con uno sguardo rivolto al futuro. Quest’anno, per la prima volta, la serata inaugurale sarà interamente dedicata ai giovani, che avranno l’occasione di incontrare di persona tutti i membri della giuria. Un’opportunità unica per costruire connessioni preziose e alimentare il proprio percorso artistico. Il nostro obiettivo rimane quello di scoprire e valorizzare nuovi talenti, anche grazie alla partecipazione di importanti produzioni cinematografiche”.

Tra le novità di quest’anno l’introduzione di una nuova sezione internazionale dedicata al cinema portoghese. In collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia, verrà inoltre organizzato un CSC Lab, un’occasione unica per coloro che si iscriveranno di confrontarsi con un professionista del settore.

La madrina di quest’anno sarà Barbara Venturato e Roberto Ciufoli come sempre alla conduzione.

L’edizione del ventesimo anniversario è resa possibile anche grazie al contributo e al patrocinio del MIC, Regione Veneto, Provincia di Belluno e Comune di Cortina. Partner Istituzionali: Direzione Generale Cinema e Audiovisivo; Regione Veneto; Provincia di Belluno; Comune di Belluno; Comune di Cortina d’Ampezzo; Aeronautica Militare; Capitanerie di Porto – Guardia Costiera; Ambasciata del Portogallo; Camões, I.P.; NUOVO IMAIE; Fondazione Marche e Cultura.