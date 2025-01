Crosetto incontra Kallas: sostegno a Ue per sicurezza intero Occidente

Roma, 10 gen. (askanews) – “Colloquio davvero cordiale e costruttivo con Kaja Kallas, Alto Rappresentante UE per Affari Esteri e Politica di Sicurezza e Vice Presidente Commissione Europea. Abbiamo fornito pieno sostegno all’autonomia strategica della UE, ‘pilastro europeo’ della Nato, che rimane la pietra angolare della sicurezza collettiva dell’intero Occidente, UE compresa. Abbiamo anche proposto l’istituzione di un tavolo permanente per trovare e proporre soluzioni, oltre che verificare i nostri comuni progressi”. Lo scrive su X il ministro della Difesa, Guido Crosetto.

“Abbiamo riscontrato anche una visione comune sulla valorizzazione dell’industria difesa – prosegue Crosetto -. Uno strumento che tutti noi riteniamo fondamentale per agevolare la cooperazione militare e strategica europea e contribuire alla sicurezza e alla stabilità delle nostre Democrazie. Focus, inoltre, sulla cooperazione per progetti comuni. Obiettivo, dare maggiore efficienza e ottimizzare l’uso delle risorse. Ribadita, infine, la necessità di scorporare gli investimenti per la Difesa dal Patto di stabilità della UE al fine di rispondere in modo adeguato alle crescenti esigenze di sicurezza collettiva. Su Ucraina – conclude Crosetto – abbiamo ribadito e rinnovato l’impegno comune per creare premesse per pace giusta e duratura”.