Crosetto: “Militari italiani in Ucraina utili per capire conflitto”

Roma, 20 gen. (askanews) – “Ho parlato di mandare ufficiali e persone a capire cosa è successo, come si è combattuto, quali sono state le lezioni che possono apprendere le nostre forze armate, l’esercito, la Marina, l’aeronautica per imparare da ciò che è successo li e per prevenire, perché il compito della difesa è difendere”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a margine della cerimonia di assunzione di comando del generale Giovanni Maria Iannucci al Covi.”Capire cosa è successo là – ha aggiunto Crosetto – capire come si sono sviluppati gli attacchi all’Ucraina, può essere utile anche per prepararsi perché questo è il nostro compito. Farlo sul campo, farlo da chi ha subito attacchi negli ultimi tre anni è probabilmente il modo migliore per farlo. Se fosse possibile farlo in sicurezza e dopo l’autorizzazione parlamentare, penso sarebbe utilissimo per la nostra difesa”.