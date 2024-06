Crosetto: obiettivo Villaggio Italia è mostrare bellezze del Paese

Roma, 24 giu. (askanews) – “L’obiettivo” di Villaggio Italia è quello di utilizzare la nave Amerigo Vespucci per “mostrare le bellezze” del nostro Paese. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto racconta come nasce l’idea del “Villaggio Italia – Tour mondiale di nave Amerigo Vespucci”, presentato oggi in conferenza stampa presso l’Altare della Patria a Roma.

“La nave Amerigo Vespucci doveva partire per un giro di 2 anni nel mondo, avrebbe dovuto trattarsi di una missione addestrativa. Allievi di prima classe si imbarcavano, venivano formati, e allievi di altre marine dovevano salire a bordo. Rimaneva come missione di addestramento e missione diplomatica. Poi ci siamo chiesti perché non utilizzare questa missione non solo per la Marina ma anche per l’Italia”, ha raccontato Crosetto.

“Da questa intuizione nasce quello che cerchiamo di raccontarvi oggi. Abbiamo coinvolto altri ministeri e deciso di utilizzare l’Amerigo Vespucci come strumento per raccontare” le bellezze dell’Italia, “ad esempio tutto quello che ci sta attorno”, ha spiegato Crosetto, facendo riferimento alle bellezze dei Fori imperiali e dell’antica Roma e ricordando di avere messo questo progetto “nelle mani di Difesa e Servizi”.