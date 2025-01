Crosetto: “Tregua a Gaza molto fragile, lavorare perché diventi pace”

Roma, 20 gen. (askanews) – La tregua a Gaza “è una tregua molto fragile, non mi aspetto che sia facile mantenerla, e quindi noi dobbiamo fare di tutto perché si mantenga e perché diventi pace. E da pace diventi ricostruzione e finalmente possibilità di convivenza”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a margine della cerimonia di assunzione di comando del generale Giovanni Maria Iannucci al Covi.”Noi come Italia abbiamo sempre pensato che la soluzione a una parte dei problemi – purtroppo non a tutti – ha aggiunto Crosetto – sarebbe quella di due popoli due Stati. Abbiamo sempre detto che la risoluzione Onu vada implementata, e lo diciamo ancora di più adesso”. “Lo ripeto: non è facile, ce lo hanno detto anche le manifestazioni che abbiamo visto nei primi giorni. Ci hanno presentato una Hamas quasi vittoriosa, mentre io sono convinto che questa decisione del governo Netanyahu faccia onore al governo e che le rotture che ha subito al proprio interno siano rotture in qualche modo positive anche per Israele, perché significa una piccola apertura a Israele a un percorso lungo di tregua e di pace che è fondamentale per quella zona”.