CucuFestival 2024, a Roana in arrivo artisti da tutto il mondo

Roma, 12 ago. (askanews) – C’è chi arriverà in roulotte, chi armato di trapezio o di una scala e chi con una pozione miracolosa. Qualunque sia il mezzo, o lo scopo, una cosa è certa: artisti e compagnie provenienti da tutto il mondo si ritroveranno anche quest’anno a Roana (VI) per festeggiare la XIV Edizione del CucuFestival, la manifestazione internazionale dedicata al Teatro di Strada promossa e coordinata dal Comune di Roana e organizzata da Carichi Sospesi Aps con la collaborazione delle Proloco delle sei frazioni del territorio cimbro.

Le piazze, le vie e i boschi di Roana, Mezzaselva, Cesuna, Canove, Tresche Conca, e Camporovere diventeranno dal 22 al 25 agosto il palcoscenico tra i monti in cui si esibiranno le eccellenze del circo contemporaneo, del teatro fisico, dell’acrobatica, del trapezio, della clownerie, mescolando la poesia alla comicità.

Il primo ad arrivare in Altopiano sarà, giovedì 22 agosto alle 11 (Camporovere, Campo Schettinaggio), il Duo Patagonia, una giovanissima compagnia argentina nata nel 2020 con l’obiettivo di fondere diverse discipline, tra le quali il circo contemporaneo, la danza e la musica.

Sempre giovedì sarà piazza Santa Giustina a Roana il centro verso cui convergeranno gli artisti, a partire dalle 17 con il ritorno del duo italo-argentino Cia ZeC (Zenzero e Cannella), che si ispira al folklore del nord dell’Argentina. Utilizzando una grande scala di legno per rappresentare la montagna, con “Seguime” la compagnia eseguirà in modo simbolico e poetico lo speciale omaggio alla Pachamama, o dea della terra e della fertilità. Un’atmosfera di celebrazione e festa che proseguirà alle 17.45 con il “Bold Circus” dei francesi Circlips, uno spettacolo aereo e acrobatico.

Teatro e circo si fonderanno insieme alle 18.45 con Bardo Teatro Fìsico, compagnia argentina nata nel 2016, che si esibirà in “Que Bardo”, uno spettacolo che propone una visione poetica del caos.

Venerdì 23 agosto la magia inizierà alle 17.30 al Parco delle leggende di Cesuna, con il suo bosco popolato da creature straordinarie scolpite nel legno, con “A whole trip” del Duo Patagonia per proseguire poi alle 18.10 con Cia ZeC – Zenzero e Cannella. Alle 21 si esibiranno, infine, Liv & Toby, duo di trapezisti tedeschi.

Sabato 24 agosto alle 17.30 ci si sposterà al Palazzetto Polifunzionale di Canove per conoscere Vladimir Vorovich & Madame Olga, i due eccentrici protagonisti del “Charlatans Circus” di Auriga Teatro. La serata si chiude alle 18.30 con “Acrofobia” di Liv & Toby.

Per il gran finale doppio appuntamento: al campo di schettinaggio di Mezzaselva domenica 25 agosto alle 11 con la compagine italo-francese Cara Compagnie, in “Ciao” storia di una coppia, due uomini, sulla trentina, amici di lunga data. La roulotte di Cara Compagnie di sposterà, alle 18.20 a Treschè Conca, dove ad attenderla, dalle 17.30, troveranno lo spagnolo Carlo Mô e la sua ossessione per il trasporto di cose sulle sue spalle: lo “YouGur”.

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero e gratuito.