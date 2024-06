Da Federer ad Agassi le congratulazioni a Jannik Sinner per il numero 1

Roma, 11 giu. (askanews) – “Ehi Jannik, sono André. Voglio congratularmi con te per esser diventato il tennista numero uno al mondo. Questo è uno straordinario traguardo e credo che non ci sia qualcuno che lo meriti più di te. Se l’universo avesse un torneo di tennis, la Terra sceglierebbe te”. Il video è di André Agassi ed è stato ripostato sui propri account social con l’emoji di un cuore da parte di Jannik Sinner. Un video di complimenti e celebrazioni per il nuovo numero uno del tennis mondiale. Oltre all’ex campione statunitense nel video di sei minuti appaiono anche altri campionissimi della racchetta come John McEnroe, Bjorn Borg, Andy Murray, Gustavo Kuerten, Stefan Edberg, Andy Roddick, Boris Becker ed ovviamente Roger Federer, idolo all time del fuoriclasse altoatesino, che ha inviato parole bellissime all’azzurro. “Hey Jannik, congratulazioni per essere diventato il nuovo numero uno al mondo. Sono sicuro che ti sentirai felice e molto orgoglioso per quello che stai facendo. Sono sicuro che l’Italia ti ama in questo momento dato che sei il primo tennista ad essere numero 1. È incredibile. Sei una bella persona e un grande giocatore, ti auguro il meglio”.