Da Londra a Buenos Aires, cala sipario su “Le Capitali del Calcio”

Roma, 11 dic. (askanews) – Dopo Londra, Berlino, Madrid e Istanbul, sarà Buenos Aires l’ultima capitale protagonista della prima stagione della docuserie “Le Capitali del calcio”, disponibile in esclusiva su Cusano Media Play (cusanomediaplay.it). Gli episodi dedicati a questa città leggendaria saranno rilasciati in due parti: la prima oggi, mercoledì 11 dicembre; la seconda mercoledì 18 dicembre.

“Le Capitali del calcio”, prodotta dal Cusano Media Group, è condotta da Lorenzo Petrucci e Francesco Acchiardi e vede in veste di autore Lorenzo Salvador Oliveti. La serie, acclamata per il suo approccio intimo e appassionante, esplora non solo lo sport, ma anche le storie e le culture delle città in cui il calcio non è solo un gioco, ma un vero e proprio stile di vita.

Buenos Aires rappresenta l’apice di questo viaggio: dalla città che ha regalato al mondo leggende come Diego Maradona alla passione travolgente dei tifosi argentini, il calcio in questa città trascende il campo di gioco per diventare arte, religione e identità.

Tra i protagonisti delle due puntate dedicate a Buenos Aires: Leandro Chichizola, ex portiere del River Plate (2009-2014); Abel Balbo, attaccante della nazionale argentina (1989-1998); Enzo Francescoli, direttore sportivo del River Plate e icona del calcio sudamericano; Diego Armando Maradona Jr., allenatore e figlio della leggenda Diego Maradona; Diego Alberto Milito, attaccante della nazionale argentina (2003-2011); Vito De Palma, giornalista ESPN e profondo conoscitore del calcio sudamericano.

Con le testimonianze di questi protagonisti, gli episodi offriranno un’immersione unica nel mondo del calcio argentino, raccontando storie di passione, rivalità e rinascita.

“Buenos Aires è dove il calcio ha smesso di essere solo uno sport per diventare universo, creazione. Qui, più che altrove, il pallone racconta storie di vita, sogni e identità che superano i confini del campo” dichiarano i conduttori Lorenzo Petrucci e Francesco Acchiardi.

“Le Capitali del Calcio” ha già ricevuto grande apprezzamento di pubblico e critica, aggiudicandosi il prestigioso Italian TV Awards, consegnato durante l’ultima Festa del Cinema di Roma.