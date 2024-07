Da Meloni a Orban al 50esimo forum Ambrosetti, al via dal 6 settembre

Milano, 31 lug. (askanews) – Torna dal 6 all’8 settembre a Villa

d’Este a Cernobbio l’appuntamento annuale del forum Ambrosetti,

quest’anno alla sua 50esima edizione. Per l’appuntamento che

segna la ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, sia sul fronte

politico che economico, sulle rive del lago di Como

interverranno, tra gli altri, la presidente del Consiglio,

Giorgia Meloni, il presidente dell’Azerbaigian, Ilham Aliyev, il

primo ministro dell’Ungheria, Viktor Orbßn. In videocollegamento

come di consueto, il Presidente della Repubblica, Sergio

Mattarella. Nutrito il parterre dei ministri dati per presenti a

Villa d’Este: dalla Bernini alla Calderone, da Fitto a Nordio,

Piantedosi, Urso, Pichetto Fratin, Valditara, Zangrillo.

Nella tre giorni della 50esima edizione del forum, che ha al

centro “Lo scenario di oggi e di domani per le strategie

competitive”, si alterneranno anche i portavoce dei partiti/

movimenti di opposizione. Al momento c’è la conferma del

presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, mentre si

attendono quelle di Elly Schlein, segretaria del Partito

Democratico, e Carlo Calenda, segretario di Azione.

Nell’elenco dei relatori confermati a oggi uno spazio è riservato

al Governo ucraino: la Presidenza ucraina, fanno sapere gli

organizzatori, ha assicurato che contribuirà ai lavori

compatibilmente con gli sviluppi in corso del conflitto. Sul

fronte europeo invece è in attesa di conferma formale, tra gli

altri, la presenza dell’alto commissario dell’Unione per gli

Affari esteri, Josep Borrell. Anche per quest’anno il Congresso

americano ha identificato il forum come osservatorio per

approfondire i rapporti transatlantici Italia – Stati Uniti, alla

presenza del senatore Lindsey Graham e dello speaker della

Camera, Mike Johnson, oltre ad altri due senatori e un membro

della Camera.

I temi al centro del dibattito spaziano dalle sfide geopolitiche

globali e gli impatti su imprese, Paesi e cittadini alle analisi

sul quadro economico, l’impatto dell’Intelligenza Artificiale, un

country Focus sugli Stati Uniti, l’Agenda per l’Europa e per

l’Italia, l’era green, la competitività industriale europea

nell’arena globale e infine la Peres heritage initiative:

costruire il futuro attraverso i giovani talenti. Diverse anche

le iniziative organizzate per celebrare la 50esima edizione,

spiegano gli organizzatori, con l’obiettivo di ripercorrere la

storia del forum e di rendere omaggio a coloro che hanno animato

le prime cinquanta edizioni.

Come negli ultimi anni, post pandemia, il forum si conferma una

iniziativa phygital (in parte fisica in parte digitale) con un

hub centrale nella sede storica di Villa d’Este e collegati a

questo, diversi hub in altre sedi in Italia, in Europa e nel

resto del mondo. Oltre alla partnership con il ministero degli

Esteri e l’agenzia Ice, la Cina ospiterà un hub in diretta

streaming a Shanghai che svilupperà anche contenuti locali

offline in vantaggio di fuso. Questo sarà reso possibile grazie

al contributo di Generali, il Beijing Club per il dialogo

internazionale e il private equity cinese ClearVue Partners.

Infine, in Italia, ci saranno due hub fisici e digitali: in

Puglia, grazie alla collaborazione di Banca Popolare di Puglia e

Basilicata e Exprivia e in tutta Italia, grazie alla

collaborazione di Sace.

Mlo