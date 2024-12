Dallas vince e si qualifica per i quarti della Nba Cup

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Golden State Warriors, Dallas Mavericks, Milwaukee Bucks, New York Knicks, Atlanta Hawks e Orlando Magic. Queste le otto franchigie promosse ai quarti dell’Nba Cup delle sorprese. Restano fuori i campioni in carica dei Los Angeles Lakers, i campioni Nba dei Boston Celtics e, tra le altre, la prima della classe nella Eastern Conference, ovvero Cleveland Cavaliers. Questi i verdetti dopo le 11 gare disputate nella notte Nba, con gli ultimi match validi per la fase a gruppi della Emirates Nba Cup. Stacca il pass Dallas che in casa batte Memphis 121-116, sfruttando una delle tante grandi serate di Luka Doncic. Per il campione sloveno 37 punti, 12 rimbalzi e 4 assist, in una notte in cui sono 6 ad andare in doppia cifra per i Mavericks. Oltre ai 37 di Doncic, ci sono i 18 (con 8 rimbalzi e 7 assist) di P.J. Washington, i 17 (con 11 rimbalzi) di Dereck Lively e i 10 di Irving per quel che riguarda il quintetto iniziale, poi dalla panchina arrivano i 16 di Dinwiddie e gli 11 di Gafford. Niente da fare per i Grizzlies, nonostante uno Ja Morant da 31 punti.

Nessun problema per la prima della classe nella Western Conference: Oklahoma si sbarazza dei Jazz imponendosi 133-106 e chiude in testa anche il gruppo B (ovest) della Nba Cup. A trascinare i Thunder ci pensano Jalen Williams e Shai Gilgeous-Alexander, rispettivamente con 28 e 26 punti, mentre Utah risponde con i 17 a testa di Kessler (per lui anche 11 rimbalzi) e Sexton.

Tutto facile anche per Milwaukee che allunga a 7 la serie di vittorie consecutive, vincendo 128-107 a Detroit. Sugli scudi Giannis Antetokounmpo (28 punti, 7 rimbalzi e 8 assist) e Damian Lillard (27 punti). Per i Pistons di Simone Fontecchio serata difficile nonostante i 23 punti di Cade Cunningham, mentre l’azzurro, partito dalla panchina e in campo per 12 minuti, mette a referto 5 punti e 2 rimbalzi.

Bella vittoria anche per i Nuggets che battono Golden State 119-115, ma se i Warriors vanno ai quarti della Nba Cup, Denver è tra le grandi assenti. Brilla la stella di Nikola Jokic (38 punti e 10 rimbalzi) per i padroni di casa, mentre dall’altra parte c’è la doppia doppia di Steph Curry con 24 punti e 11 assist.

Nelle altre gare del ricco programma della notte Nba, vincono anche Philadelphia (110-104 sugli Hornets con 29 punti e 8 assist per George), Cleveland (118-87 sui Wizards), New York (121-106 su Orlando), Toronto (122-111 su Indiana con 35 punti e 9 assist per Barnes), Phoenix (104-93 su San Antonio con 29 punti e 8 rimbalzi per Booker), Sacramento (120-111 su Houston) e Clippers (127-105 su Portland con 30 punti per Powell).

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).