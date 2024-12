Daniele Novara: esclusione Tony Effe? Errore l’invito Comune di Roma

Roma, 19 dic. (askanews) – “Il punto da cui partire non è quello di gridare alla censura ma capire quale è stato il vero errore dell’amministrazione romana: non tanto cancellare l’invito a Tony Effe quanto, precedentemente, pensare che questo trapper potesse calcare un palco così importante e istituzionale”: lo ha affermato Daniele Novara, pedagogista e autore di best seller, in merito all’esclusione di Tony Effe dal concerto di Capodanno a Roma.

“Le canzoni di questi presunti divi sono quasi sempre misogine e portatrici di istigazione alla sopraffazione e alla prepotenza”, ha aggiunto.

“Sfatiamo anche un falso mito che fa comodo ad artisti e major discografiche ma che non corrisponde alla realtà: il target di queste canzoni trap non sono gli adolescenti e i ventenni ma, piuttosto, i bambini nel pieno dell’infanzia, attorno ai 10 anni, che le ascoltano tramite youtube e le tantissime piattaforme che le propongono in modo incessante”, ha sottolineato ancora Novara. “Poi ci meravigliamo degli episodi violenti dei nostri giovani e ci scandalizziamo quando la società raccoglie i frutti di quello che ha seminato”, ha messo in guardia.

“Se i nostri bambini e le nostre bambine subiscono il bombardamento di canzoni che creano un immaginario basato sul culto delle armi e sull’uso della donna come oggetto, cosa ci possiamo aspettare?”, ha concluso, precisando “non penso che le canzoni debbano essere totalmente disancorate dalla realtà e proporre un modo edulcorato e irreale. Ma nemmeno dovrebbero rifarsi a quell’immaginario di prevaricazione, violenza e culto narcisistico che già cento anni fa ha posto le basi per la nascita di tante e terrificanti dittature europee”.