De Laurentiis “Serve un nuovo regolamento Var”

NAPOLI (ITALPRESS) – Inter-Napoli non è ancora finita. Siamo a mercoledì ma il botta e risposta tra le due sponde continua e dagli Stati Uniti arrivano le dichiarazioni dell’altro presidente, quello del Napoli Aurelio De Laurentiis, che replica al suo collega nerazzurro. Il tema è sempre lo stesso, ovvero il rigore concesso ai campioni d’Italia e che, se trasformato, avrebbe potuto cambiare la partita e modificare sensibilmente la classifica. “Ho letto da Los Angeles alcune dichiarazioni di Marotta, a mio avviso fuori luogo – va subito al punto il presidente De Laurentiis in un comunicato pubblicato sul sito del club azzurro -. Il rigore, a detta della stragrande maggioranza degli osservatori, non c’era. Ma soprattutto, le parole di Conte sono state chiare e sono esattamente quello che io penso e che ho sempre detto: il Var è una grande risorsa per evitare gli errori arbitrali. Non ha alcun senso dire che a volte può intervenire e a volte no. Se c’è un errore arbitrale gli addetti al Var devono chiamare il direttore di gara. Altrimenti, si blocca la crescita del calcio e si alimenteranno sospetti”.

“Inoltre, gli arbitri sono già in contatto diretto con il Var. Per quale motivo non dovrebbero ricevere indicazioni da chi può vedere cosa succede in campo con l’ausilio della tecnologia? Conte ha esplicitato concetti sacrosanti, gli stessi che io sostengo da anni”, ha spiegato De Laurentiis che condivide pienamente il pensiero espresso dal suo allenatore nel dopo-partita del Meazza. Il numero 1 del Napoli non si ferma qui e aggiunge: “E’ necessario fare in modo che non si alimentino sospetti e dubbi, e il rispetto, come sottolineato da Rocchi, dev’essere reciproco per evitare, come ha detto lui, che si incendi il campionato. Bisogna anche sottolineare che l’arbitro dovrebbe essere scevro da qualunque condizionamento psicologico, che invece spesso c’è tra arbitri di campo e arbitri del Var. Credo sia sotto gli occhi di tutti la necessità di mettere a punto un nuovo regolamento del Var per evitare decisioni disomogenee, che ripeto, non farebbero altro che alimentare la teoria del dubbio. E’ noto, oltretutto, che spesso gli arbitri in campo non sono favorevoli all’intervento degli arbitri del Var, perchè le correzioni delle loro decisioni gli tolgono autonomia e credibilità. Tuttavia, di fronte a episodi eclatanti e a errori palesi, il Var deve intervenire, almeno richiamando l’arbitro alla visione di quanto è accaduto al monitor. Questo per il bene del calcio”, conclude De Laurentiis.

