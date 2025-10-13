Defender Awards. Svelata la shortlist, i finalisti italiani

GAYDON (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Defender, il Brand britannico sinonimo di avventura, svela la shortlist della prima edizione dei Defender Awards. L’iniziativa internazionale, lanciata lo scorso aprile, nasce per riconoscere e premiare gli eroi della conservazione e dell’impegno umanitario, attivi a livello locale in quattro categorie, in sette Paesi: Regno Unito, Italia, Francia, Germania, Australia, Giappone e Sudafrica.

I progetti che, all’interno delle shortlist risulteranno poi vincitori nella selezione finale che avverrà entro l’anno, riceveranno una Defender 4×4 a supporto delle proprie attività per due anni, insieme a un fondo da 120.000 euro erogabile in due anni e al supporto formativo a cura di professionisti esperti. La rosa dei 56 finalisti – tra cui 8 italiani – spazia dalla conservazione della fauna selvatica a programmi di prevenzione oncologica per le comunità remote e a rischio in Australia.

Con i Defender Awards, il brand consolida un impegno di lunga data a favore delle cause umanitarie e ambientali, proseguendo una tradizione che lo vede da 70 anni al fianco della Croce Rossa Britannica e da oltre 20 anni al fianco di Tusk, l’ente per la conservazione in Africa.

Una giuria internazionale di esperti selezionerà i sette vincitori, uno per Paese. A guidarla saranno Mark Cameron, Managing Director di Defender, e la biologa della conservazione Dott.ssa Moreangels Mbizah, fondatrice di Wildlife Conservation Action.

Ecco i finalisti italiani per ciascuna categoria: Defenders of the Wild – Protezione delle specie in via di estinzione e a rischio. Salviamo l’Orso – Montesilvano (PE), Abruzzo.

Progetto: Bear Smart Landscape. Atena ODV – Rimini, Emilia-Romagna. Progetto: Wildlife Defender: Rescue on the Road. Defenders of Humanity – Sostegno alle comunità vulnerabili. Pubblica Assistenza di Montopoli in val d’Arno ODV – Capanne (PI), Toscana. Progetto: ReAct – Drone Assisted Monitoring, Search & Rescue. Scuola Fatoma (Fatoma Yaiw ETS) – Borgo Mezzanone, comune di Manfredonia (FG), Puglia. Progetto: Scuola Fatoma. Defenders of the Land – Protezione e ripristino dei luoghi più preziosi e fragili della terra. APS Rocciaviva – Matera, Basilicata. Progetto: Rocciaviva Recupero ecosistemi nel Sud Italia. Fondazione Sylva – Tutino, comune di Tricase (LE), Puglia. Progetto: Un Bosco per Arnesano. Defenders of the Sea – Protezione delle specie e degli ambienti marini. CESTHA – Centro Sperimentale per la Tutela degli Habitat – Marina di Ravenna (RA), Emilia Romagna. Progetto: Adriatic Sea Needs a Defender. 2HANDS Organization – Molfetta (BA), Puglia. Progetto: Operation Adriatic Defenders.

