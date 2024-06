Djokovic torna ad allenarsi dopo l’intervento al ginocchio

ROMA (ITALPRESS) – Novak Djokovic brucia tutte le tappe e torna ad allenarsi a distanze di due settimane dall’intervento in artroscopia al ginocchio destro, dovuto all’infortunio che lo aveva costretto al ritiro al Roland Garros. Il 37enne serbo, che da lunedì tornerà numero 2 del mondo, riscavalcando Carlos Alaraz, sui social ha postato un video che lo ritrae in buona forma e in azione in esercizi a corpo libero, balzi compresi. Il tutto a una settimana dal via del torneo di Wimbledon, al quale non dovrebbe prendere parte. Dovrebbe, perchè con l’ex numero uno al mondo non si può usare la parola “mai”: il serbo potrebbe sorprendere tutti e presentarsi regolarmente, a sorpresa, sui campi in erba di Londra. Di certo sarà in scena ai Giochi Olimpici di Parigi.

Nel video pubblicato sui social, inoltre, si vede Djokovic in campo, però soltanto al servizio, e poi, assieme al suo staff, impegnato in un grido di battaglia. Il tutto è accompagnato da un commento dello stesso giocatore serbo: “Tennis, mi sei mancato! Continuiamo a lavorare giorno dopo giorno”.

– foto Ipa Agency –

