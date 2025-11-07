X
Dossieraggi, Renzi: mi tutelerò in ogni sede, mai piu’ squallore Striano-Laudati

| 7 Novembre 2025 11:35 | 0 commenti

Askanews
1 minuto per la lettura

Roma, 7 nov. (askanews) – “La vicenda Striano è uno scandalo assoluto e spiega molto dell’aggressione vergognosa che ho dovuto subire negli ultimi anni. Procederò in tutte le sedi istituzionali alla tutela dei miei diritti e perché squallidi episodi come questi non si verifichino mai più”. Lo dichiara l’ex premier Iv Matteo Renzi, commentando la chiusura delle indagini della Procura di Roma che ha indagato l’ex finanziere Pasquale Striano e l’ex sostituto procuratore della Dna Antonio Laudati insieme ad altre 21 persone per divulgazione abusiva di informazioni riservate in uso alle forze dell’ordine e alla banca dati della Direzione nazionale antimafia.

