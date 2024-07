Ecuador pareggia 0-0 con Messico e vola ai quarti in Copa America

ROMA (ITALPRESS) – L’Ecuador si qualifica ai quarti di finale

della Copa America come seconda del girone B, dopo aver pareggiato 0-0 contro il Messico. A pari punti, sono stati i giocatori di Felix Sanchez a conquistare il secondo posto grazie ad una migliore differenza reti. L’Ecuador, adesso, affronterà

l’Argentina, campione in carica e campione del mondo, il 4 luglio. Nell’altra sfida del gruppo B il Venezuela, già qualificato, ha dominato e vinto per 3-0 contro la Giamaica, e troverà ai quarti il Canada.

