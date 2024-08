Europe Sprint Triathlon, oro per Azzano e argento per De Nigro

ROMA (ITALPRESS) – Un’Italia da incorniciare quella che ha brillato all’Europe Triathlon Sprint Championships di Balikesir, in Turchia, conquistando per la prima volta nella storia un doppio titolo europeo nelle categorie elite e under 23 grazie a Nicola Azzano ed Euan De Nigro, rispettivamente oro e argento assoluto. I due atleti azzurri, entrambi del gruppo Carabinieri, hanno firmato una storica doppietta: Nicola Azzano si è laureato campione europeo di Triathlon Sprint, mentre Euan De Nigro ha conquistato il titolo di vicecampione, sigillando inoltre la vittoria nella categoria under 23. Questo risultato rappresenta un momento super per il triathlon italiano, con Azzano che si aggiudica il suo primo titolo continentale, dopo il bronzo ottenuto nella staffetta della World Triathlon Mixed Relay Series di Napier, e De Nigro che, dopo il bronzo junior dello scorso anno sempre a Balikesir, si conferma ai vertici con un prestigioso oro under 23 e un argento elite.

A completare il podio elite è stato lo svizzero Maxime Fluri, mentre nella categoria under 23 l’argento e il bronzo sono andati rispettivamente al britannico Hamish Rielly e al tedesco Jan Diener.

Buona prova anche per il terzo azzurro in gara, Samuele Angelini (Fiamme Oro), che ha concluso al 13° posto, grazie a una solida frazione di corsa finale. Nella finale B uomini, Pietro Giovannini (Raschiani Triathlon Team) ha portato a termine la sua prova chiudendo in 14esima posizione.

“Sono felicissimo per questo titolo europeo qui a Balikesir. E’ stata una gara fantastica e sono molto soddisfatto della mia prestazione. Un ringraziamento speciale va ai Carabinieri e alla Federazione per il loro continuo supporto. Ora la testa è già alle prossime sfide”, così Nicola Azzano dopo l’oro odierno.

“Sono molto contento di come è andata la gara. Voglio ringraziare il mio allenatore, i Carabinieri e la Federazione per l’opportunità di competere a questo livello. E’ stata una gara dura, ma sono riuscito a dare tutto nella corsa, conquistando il secondo posto elite e il primo under 23. Avanti così”, ha detto invece Euan De Nigro.

Infine, nella gara femminile, le azzurre hanno mostrato determinazione con Sharon Spimi (Fiamme Oro) che ha chiuso al 7° posto e Carlotta Missaglia (Carabinieri-Valdigne Triathlon) al 25°. La francese Sandra Dodet ha conquistato il titolo europeo, seguita dalla tedesca Marlene Gomez-Goggel e dalla slovacca Zuzana Michalickova. Nella classifica under 23 il podio è stato composto da Zuzana Michalickova, Mariana Vargem e Julia Broker. Le italiane Chiara Lobba e Anna Adelaide Badini Confalonieri (entrambe K3 Cremona) hanno concluso rispettivamente in nona e 12esima posizione la finale B.

