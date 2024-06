Europee, Salvini: apppello Bossi per FI? Lui espelleva per meno

Roma, 11 giu. (askanews) – “Chi prende i voti vince, il resto è aria fritta. Diciamo che leggere sui giornali, il sabato del voto, che l’ex segretario della Lega Bossi avrebbe votato per un altro partito è stato surreale, non penso sia mai accaduto”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in una intervista al quotidiano Libero.

“Uno sgarbo a me? No, una mancanza di rispetto – ha affermato il vicepremier – nei confronti di tutti i militanti e i sostenitori della Lega, gente che sacrifica i fine settimana, il lavoro e la famiglia per fare crescere la Lega, per stare ai gazebo e ai seggi, per andare in consiglio comunale o alle manifestazioni, e merita rispetto, serietà e gratitudine. Faremo quello che sarà giusto fare, per rispetto di queste migliaia di straordinari leghisti che, senza chiedere nulla in cambio, si dedicano alla loro comunità. Faccio i complimenti ai leghisti che hanno deciso di candidarsi, eletti o non eletti, dimostrando coraggio, cuore e passione”.

A una domanda sulla possibile espulsione del fondatore del partito e di chi ne ha seguito le orme, Salvini ha replicato: “Ascolterò i militanti, di certo siamo di fronte a una scelta senza precedenti. E lo dico con la serenità di chi ha sempre avuto parole di massima stima e comprensione per Bossi, come è giusto che sia, tanto da citarlo più volte anche nel mio ultimo libro che gli ho dedicato. Ai suoi tempi, si veniva espulsi per molto meno, ascolterò e valuterò”, ha concluso il leader leghista.