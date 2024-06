Europei, Sinner: “Se battiamo la Spagna (a calcio) scrivo ad Alcaraz”

Roma, 19 giu. (askanews) – “Adoro il calcio, ci ho giocato da piccolo, e non mi perderò una partita della nazionale agli Europei, ma le guarderò da solo, perché ci tengo troppo, e in questi casi ho assolutamente bisogno del mio spazio”. Impegnato nel torneo di Halle, in Germania, Jannik Sinner è anche fisicamente immerso nel clima di Euro 24, così ha risposto volentieri ad un mini sondaggio della Atp tra i tennisti sulla loro passione per il calcio. “L’Italia ha una squadra molto giovane e io ho avuto l’onore di assistere ad alcuni allenamenti, a Miami – ha aggiunto -. Speriamo di poter fare bene. comunque sarà emozionante”. E quando gli chiedono se in caso di vittoria azzurra con la Spagna farà un messaggio a Carlos Alcaraz, Jannik ha prima negato, ma poi non lo ha escluso: “No, non lo farei mai… forse”, ha concluso ridendo.