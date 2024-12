Ex presidente Usa Bill Clinton “ricoverato in ospedale”

Milano, 23 dic. (askanews) – L’ex presidente americano Bill Clinton è ricoverato in ospedale. Lo scrive l’ex vicecapo di gabinetto di Clinton, Angel Urena sui social e la notizia si è diffusa sui media americani.

Il 78enne ha la febbre, secondo Urena, ed è ricoverato al Georgetown University Medical Center di Washington DC.

“È di buon umore ed è profondamente grato per le brillanti cure che riceve”, scrive Urena su X. “Il presidente Clinton è stato ricoverato al Georgetown University Medical Center questo pomeriggio per accertamenti e osservazione dopo aver sviluppato la febbre”.

Clinton è stato presidente degli Stati Uniti dal 1993 al 2001. È sposato con Hillary Clinton, che ha perso le elezioni presidenziali nel 2016.

Da quando ha lasciato l’incarico nel 2001, Clinton ha dovuto affrontare numerosi problemi di salute. Nel 2004 venne sottoposto a un intervento di quadruplo bypass al New York-Presbyterian Hospital e nel 2010 tornò nello stesso ospedale per un altro intervento al cuore, quando gli vennero inseriti due stent in un’arteria coronaria, ricorda Nbc.

Nel 2021 è stato ricoverato in ospedale per sei giorni in California per un’infezione urologica che si è diffusa nel flusso sanguigno