Fed conferma tassi al 3,50%-3,75%, 3 componenti Fomc volevano rialzo

Roma, 29 lug. (askanews) – Con un voto a maggioranza la Federal Reserve ha deciso di mantenere i tassi di interesse sul dollaro a una forchetta del 3,50-3,75%. “L’attività economica si sta espandendo a un ritmo solido, a dispetto dell’incertezza che in parte deriva dal conflitto in Medioriente. L’inflazione resta elevata rispetto all’obiettivo del 2%, in parte a riflesso degli shock che hanno guidato i rialzi dei prezzi in alcuni settori, inclusa l’energia”, si legge nel comunicato diffuso al termine del Fomc.

Il direttorio della banca centrale Usa riafferma che assicurerà “la stabilità dei prezzi”. Nel comunicato viene precisato che la decisione di oggi è stata presa con 9 favorevoli e 3 contrari: questi ultimi avrebbero preferito un aumento dei tassi da 25 punti base.

La decisione è in linea con le attese dominanti, anche se i rafforzamenti dei prezzi del petrolio legati al conflitto in Iran avevano alimentato anche aspettative di un possibile rialzo. (fonte immagine: Federal Reserve).