Fed, Powell: fatti alcuni progressi su ritorno inflazione a target

Roma, 15 lug. (askanews) – Sul ritorno dell’inflazione al livello obiettivo della Federal Reserve negli Usa, “abbiamo fatto alcuni buoni progressi, abbiamo avuto buone letture. Quello che abbiamo detto è che non pensiamo che sia appropriato allentare i tassi finché non abbiamo maggiore fiducia che l’inflazione vada in modo sostenibile verso il 2%. E direi che non abbiamo guadagnato fiducia nel primo trimestre, ma le ultime letture hanno aggiunto una certa fiducia”. Lo ha affermato il presidente della Federal Reserve, Jay Powell durante un evento a Washington, senza sbilanciarsi sull’ipotesi su cui ora scommettono i mercati di un taglio dei tassi a settembre.

“Decideremo volta per volta in base all’evolversi dei dati – ha ribadito, al bilancio dei rischi”, positivi e negativi e “unicamente su quello”, ha puntualizzato: senza essere influenzati dal quadro politico.