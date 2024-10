Fiat 600 Hybrid e Topolino a Rom-E

ROMA (ITALPRESS) – Fiat dall’4 al 6 ottobre partecipa alla quarta edizione di Rom-E, il festival sulla sostenibilità ambientale, sociale e sulla mobilità che per tre giorni ospiterà convegni, test drive, attività educative e confronti tra aziende e istituzioni. Patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della

Sicurezza Energetica e da Roma Capitale, l’evento capitolino si pone l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico su tematiche cruciali per la salvaguardia del nostro pianeta. L’esperienza romana inizierà venerdì 4 ottobre con il convegno “La transizione verso una sostenibilità accessibile e reale”, che si terrà presso la Casa del Cinema, all’interno della splendida Villa Borghese, per poi proseguire il 5 e 6 ottobre con una serie di installazioni dislocate in diverse zone del centro della città. Protagonista della manifestazione la Nuova 600 Hybrid, la versione ibrida del modello che segna il ritorno di Fiat nel segmento B, che sarà esposta sullo stand allestito in viale delle Magnolie, sempre presso Villa Borghese, mentre poco distante in Piazza Bucarest sarà messo a disposizione Fiat Topolino, il quadriciclo elettrico votato alla mobilità urbana sostenibile e accessibile dai 14 anni, per emozionanti test drive tra le vie della Città Eterna.

Inoltre, presso lo stand si svolgeranno numerose attività pensate per i più giovani, con l’obiettivo di contribuire alla formazione nelle nuove generazioni sulla mobilità a zero o basse emissioni. In questo contesto spiccano le retro-copertine dei quaderni Pigna Monocromo brandizzati Nuova Fiat 600, strumenti originali per scoprire le nuove tecnologie elettriche e ibride, che fanno parte della limited edition “The color energy FIAT X PIGNA” nata dalla collaborazione tra FIAT e Pigna, azienda italiana leader nel settore cartotecnico. L’iniziativa romana, quindi, conferma l’impegno del Brand per accompagnare gli italiani verso una mobilità elettrica ed elettrificata attraverso vetture innovative, belle e accessibili ma anche con progetti e iniziative originali che sappiano coinvolgere e informare i più giovani al cambiamento in atto. Del resto, il passaggio alle auto elettriche ed elettrificate non è un semplice processo di sostituzione di veicoli, ma comporta una sinergia coordinata tra attori che operano in settori diversi – industriale, istituzionale e di servizi – accompagnato anche da un’evoluzione del modo di pensare della cultura ambientale da parte della comunità.

In occasione di Rom-E e fino alla fine di ottobre, Fiat 600 Hybrid può essere acquistata al prezzo promozionale di 18.950 euro e un finanziamento di Stellantis Financial Services Italia e agli incentivi statali (previa disponibilità), con un canone mensile di 250 euro, Zero Anticipo, TAN (fisso) 8,75% – TAEG 11,74% e prima rata a gennaio 2025. Fino al 31 0ttobre, Topolino è offerta ad un prezzo a partire da 9.890 euro, lo stesso della versione chiusa o Docevita. Inoltre, grazie anche agli incentivi statali, è disponibile con una soluzione, proposta da Stellantis Financial Services, di leasing a 48 mesi con un canone mensile a partire da 29 euro, simile al prezzo di un abbonamento mensile ai trasporti pubblici.

“Essere presenti a un evento come Rom-E è importante per la strada che Fiat vuole perseguire verso una mobilità sempre più sostenibile per le città. Del resto, con una lunga storia costellata di rilevanza sociale, FIAT sente forte la responsabilità di promuovere una guida elettrificata sempre più accessibile, facile nella quotidianità e che faccia innamorare le nuove generazioni. Pertanto, invito tutti a scoprire sul nostro stand la nuova 600 Hybrid e a guidare tra le vie della capitale Topolino, espressione di una mobilità gioiosa, sostenibile e alla portata di tutti” dichiara Giuseppe Galassi, Managing Director Fiat e Abarth in Italia.

foto: ufficio stampa Stellantis

