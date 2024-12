Fondazione Allianz UMANA MENTE, presentati i progetti 2024-25

MILANO (ITALPRESS) – Una Fondazione pensata per essere totalmente inclusiva. Sono stati presentati i nuovi progetti sociali e le linee guida 2024-2025 della Fondazione Allianz UMANA MENTE nell’evento presso l’Auditorium della Torre Allianz a Milano. Quattro gli ambiti su cui si focalizzano le attività: arte, cultura e sensibilizzazione, lo sport inclusivo, gli aiuti mirati, tempo libero per tutti e volontariato, ma soprattutto l’inserimento lavorativo. Maurizio Devescovi, Presidente della Fondazione Allianz UMANA MENTE e Direttore Generale di Allianz è intervenuto durante l’evento: “Con l’operato della nostra Fondazione puntiamo a rispondere alle necessità delle persone più fragili, in particolare giovani in condizioni di disagio e persone con disabilità e a favorirne l’inclusione sociale. Vogliamo offrire una prospettiva di vita positiva a chi è più in difficoltà e valorizzare le abilità di ognuno, per garantire loro un futuro migliore. Sono questi i valori che negli anni hanno guidato l’impegno filantropico della Fondazione ed è con orgoglio che siamo qui oggi per raccontare la nostra attività grazie alla voce dei protagonisti delle nostre iniziative”.

Il messaggio, dunque, è quello di includere chiunque, dal teatro allo sport, passando per il mondo del lavoro: tanti i progetti artistici, tra cui il nuovo progetto Casa Teatro, ideato con il Teatro degli Incamminati ed Officine Creative dell’Università di Pavia, praticamente una scuola laboratorio che offre a giovani con e senza disabilità un percorso professionalizzante biennale, intensivo e qualificato, ed è finalizzato alla creazione di nuovi profili di attrici e attori attraverso un’esperienza formativa. Mostrato anche la SuperEroica, il progetto di ciclismo sociale avviato nel 2022 per permettere anche alle persone con disabilità intellettivo-relazionali di partecipare a L’Eroica, nota competizione ciclistica di Gaiole in Chianti, e lanciare al contempo un messaggio importante per dimostrare che non ci sono limiti nè devono esserci esclusioni. Non solo nello sport, ma in tutti gli ambiti della vita.

